Micarla de Sousa é a nova prefeita de Natal

Vlademir Alexandre A prefeita eleita agradeceu a Deus, à família, ao vice-prefeito Paulinho Freire e aos aliados.

Durante toda a tarde e início da noite, ela acompanhou o final da eleição e a apuração ao lado dos familiares, amigos e correligionários. De políticos, apenas o vice-prefeito Paulinho Freire, o deputado estadual Robinson Faria e o deputado federal Fábio Faria estavam presentes.“Quando a gente quer a gente faz” foi a primeira frase dita por Micarla aos jornalistas. Ela falou sobre o doce sabor da vitória, que tornou-se muito mais significativa por ter sido resultado de uma campanha contra os poderosos da política norte-riograndense.“Com esta vitória damos início a uma nova fase na política do nosso estado, na qual o povo mostrou a sua força. Por isso, o primeiro ato da nossa administração será devolver a Prefeitura ao seu legítimo dono, que é o povo”, ressaltou.A prefeita eleita agradeceu a Deus, à família, ao vice-prefeito Paulinho Freire e aos aliados, destacando os senadores José Agripino e Rosalba Ciarlini, os deputados Robinson Faria, Fábio Faria, João Maia, Felipe Maia e demais políticos que estiveram ao seu lado durante a campanha.Micarla lembrou o fato de ser a primeira vez que um candidato a prefeito de Natal concorre pela primeira vez e vence no primeiro turno. E acrescentou: “É muita responsabilidade. Mas estamos preparados para essa nova missão. Faremos uma Natal melhor, com uma prefeitura moderna e atuante, sustentável e trabalhando de forma respeitosa junto ao legislativo municipal”. Antes de iniciar os trabalhos de transição do governo municipal, Micarla pretende descansar durante dez dias. No dia 1º de janeiro ela toma posse na Prefeitura de Natal.A vitória de Micarla de Sousa será comemorada com uma carreata saindo da Semov, percorrendo a avenida Bernardo Vieira até a Zona Norte, onde haverá um comício na avenida Itapetinga, e show com a banda Cavaleiros Elétricos.