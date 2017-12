Arthur Neto é o novo técnico do ABC Treinador teve apoio decisivo de de conselheiros; ele comandou o alvinegro na conquista do título de 1998.

O treinador do ABC para o restante da temporada será o conhecido Arthur Neto, carioca do Rio de Janeiro,que já teve passagens importantes no futebol potiguar, tendo inclusive se sagrado campeão estadual de 1998 pelo próprio ABC. A diretoria do clube confirmou sua contratação ainda na noite de ontem.



Conselheiros do clube alvinegro fizeram uma avaliação positiva do nome doi carioca, e as grandes chances dele acertar se concretizaram pelo bom trânsito que Neto tem desde que trabalhou no ABC em 1998.



O ABC vem de duas derrotas seguidas na Série B - 3 a 0 para o Juventude,e 2 a 0 para o Criciúma - o que acabou provocando o pedido de demissão do técnico Ferdinando Teixeira que não supurtou a pressão da torcida.



Ano passado Artur Neto dirigiu a equipe do Goiânia, se sagrando campeão goiano de 2007. Abaixo todos os times que ele já trabalhou.





Mogi Mirim-SP

Anapolina-GO

XV de Jaú-SP

Ituano-SP

CRB-AL

Criciúma-SC

Sãocarlense-SP

Sampaio Corrêa-MA

Ituano-SP

ABC-RN

Ceará-CE

Náutico-PE

Atlético-PR

Joinville-SC



2001-18/06/2003: Botafogo-SP

19/06/2003-11/08/2003: Figueirense-SC



Ceará-CE

Juventude-RS

Shanxi Guoli - China

Figueirense-SC



31/01/2004-28/04/2004: Paysandu-PA

07/07/2004-11/2004: America-RN

12/2004-14/06/2006: Joinville-SC

15/06/2006-18/07/2006: Remo-PA

19/07/2006-05/2007: Atletico Goianense-GO

06/2007-07/12/2007: Vila Nova-GO





Títulos por equipe



Campeonato Alagoano: 1993

Campeonato Potiguar: 1998

Campeonato Catarinense: 2000, 2001

Campeonato Cearense: 2002

Campeonato Goiano: 2007



Fonte:pesquisa nos sites de futebol