Chuva volta a cair na capital potiguar

Ana Paula Emparn prevê tempo chuvoso nas próximas 24 horas

Segundo a previsão da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (Emparn), o céu permanecerá nublado a parcialmente nublado, com ocorrências de pancadas de chuvas, na faixa litorânea leste e parte do agreste. A previsão da Emparn se estende para as próximas 24 horas.O meteorologista Ueliton Pinheiro justifica a ocorrência de chuvas informando que o fenômeno vem acontecendo devido a ondas de leste (agrupamento de nuvens provenientes do oceano atlântico associados ao sistema de brisa). Nas demais regiões, o céu se apresenta parcialmente nublado.Em Natal, a temperatura varia entre a máxima de 27º C, e a mínima de 23º C.