Scarpino faz mistério na escalação

Vlademir Alexandre Márcio Rosário pode aparecer no esquema 3-5-2

O time principal treinou com: Fabiano; Maizena, Anderson Bill, Robson e Aloísio; Jefferson, Rodrigo Santos (Reginaldo), Thiago Carpini e Fábio Neves; Marcelo Nicácio e Max.Na segunda parte do treino, o treinador colocou o zagueiro Márcio Rosário, ficando com Anderson Bill, Robson e Rosário, com Maizena e Aloísio nas alas, Jeferson e Rodrigo Santos, depois Reginaldo, Fábio Neves, e os dois atacantes Max e Marcelo Nicácio.O treinador treinou também, segundo fontes do clube, a formação de ataque com Fábio Neves e Marcelo Nicácio. O treinador rubro ainda parece indeciso tanto com relação ao esquema de jogo que vai adotar, quanto ao aproveitamento de alguns jogadores.A confirmação do time titular só deve sair 45 minutos antes do jogo contra o CRB, realizado neste sábado (26). Sem Júlio Terceiro no meio-campo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, as opções para o técnico são à entrada de Thiago Carpini ou o deslocamento de Aloísio para a posição.O América de Natal ocupa a 18ª colocação, com 12 pontos ganhos e vem de um empate fora de casa diante do Santo André.O técnico Maurício Simões vem fazendo algumas mudanças para adequar o CRB a sua maneira de atuar. A primeira atitude foi sair do esquema tático 3-5-2 para a entrada do 4-4-2. O zagueiro Alex Oliveira perdeu a vaga para o recém-contratado meio-campista Gaibu.O treinador destacou que o time tem um caminho tortuoso para percorrer, muitas situações que precisam ser revertidas, principalmente a colocação na equipe, última colocada da competição há três rodadas.Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió – ALData: 26/07/2008 (sábado)Horário: 16h10Árbitro: Lúcio José Silva de Araújo - BAJonata; Ivo, Plinio, Nem e Bruno Barros; Carlinhos, Geninho, Igor e Bruno Barros; Júnior Amorim e Hugo Henrique.Técnico: Maurício Simões.Fabiano; Maizena, Robson, Anderson Bill e Márcio Rosário(Juninho Goiano ou Aloísio); Reginaldo, Rodrigo Santos, Jéferson e Aloísio (Fábio Neves); Fábio Neves (Marcelo Nicácio) e Max (Marcelo Nicácio).Técnico: Ruy Scarpino.