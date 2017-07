Solenidade marca abertura da Copa NEC

A realização do torneio, segundo a coordenadora de esportes da escola, Liliane Dias, é um sonho antigo da escola. “Há muito tempo estamos batalhando para o crescimento esportivo do NEC/ Pinguinho de Gente. Sempre participamos de torneios em outras escolas e agora nós seremos a escola anfitriã. A realização do torneio é uma oportunidade de mostrar como desenvolvemos o esporte na escola e é uma chance para os alunos, que não participam de outros torneios, participarem e mostrarem suas qualidades”.O torneio esportivo contará com a participação dos alunos das turmas do nível III da educação infantil ao ensino fundamental II e de atletas de outras escolas. As escolas que já confirmaram presença são: Marista, Salesiano, Contemporâneo, Neves, Freinet, Centro Educacional PH3 (Parnamirim), Complexo Educacional Parque das Dunas e Colégio Equipe (Macaíba), Degraus do Saber. De acordo com Liliane ainda estão sendo a aguardadas as confirmações de outras escolas.SOLENIDADE DE ABERTURA – 18h30min – Local: quadra do Pinguinho de GenteFUTSAL – 8h às 12h e 14h às 18h30min – Quadra do Colégio Sagrada FamíliaJUDÔ – 8h – Quadra do Pinguinho de GenteBALÉ – 16h30min – Teatro de Cultura Popular (Fundação José Augusto)CARATÊ – 8h e 14h – Quadra do NECFUTSAL – 8h às 12h - Quadra do Colégio Sagrada FamíliaFUTSAL – 19h às 21h - Quadra do Colégio Sagrada FamíliaFUTSAL – 18h30min - Quadra do Colégio Sagrada FamíliaNATAÇÃO – 8h e 14h – Piscina Gledson SoaresVÔLEI – 8h e 14h – Quadra do NECVÔLEI - 8h às 12h e 14h às 17h – Quadra do NEC (a confirmar)GINÁSTICA RÍTMICA – 8h – Quadra do Pinguinho de GenteENCERRAMENTO – 17h30min – Auditório Marluce Ramalho da Rocha ( Pinguinho de Gente)Assessoria de comunicação