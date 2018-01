Candidatura de Fafá Rosado será julgada nesta quarta (24) pelo TRE

Luana Ferreira Fafá Rosado: candidatura será julgada hoje pelo TRE

Em julho deste ano, a prefeita fez o descerramento da placa de inauguração do Centro Móvel de Treinamento, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Mossoró. Para o Ministério Público, o evento se constituiu em inauguração de obra pública; para o advogado de Fafá, Felipe Cortez, foi apenas a assinatura de um convênio.A decisão sairá após a votação de seis juízes que compõem a corte eleitoral durante sessão nesta tarde no TRE. Caso haja empate, Fábio Venzon, que formulou o parecer mantendo a cassação de Fafá, é responsável pelo resultado final.

Terceira chance

Caso seja condenada em segunda instância, Fafá Rosado ainda pode recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. Por isso, indepentemente do resultado, a candidata continua na campanha e pode ser eleita. Na última pesquisa divulgada em Mossoró, Fafá aparece com vantagem de quase 18% sobre a segunda colocada, a deputada estadual Larissa Rosado.