América anuncia contratação de três reforços Zagueiro Thiago Messsias, o volante Bruno Moreno e o atacante Tony chegam para reforçar o plantel do alvirrubro.

Numa semana onde dois jogadores saíram do América, três contratações foram anunciadas nesta sexta-feira (12).



O zagueiro Thiago Messsias, o volante Bruno Moreno e o atacante Tony também são os novos reforços do América para na seqüência da série B.



Eles estavam no Boa Vista/RJ e vinham disputando a série C do Campeonato Brasileiro. Os novos jogadores americanos chegaram ao CT do América na manhã desta sexta-feira (12).



Eduardo Rocha, um dos diretores do América, disse que o atacante Tony "é o atacante de velocidade que estavam precisando no clube". "Ele chega para suprir essa carência que foi informada pelo treinador", declarou.



Os jogadores devem ver sua nova equipe contra o Vila Nova nesta sexta-feira (12), no Machadão. O portal Nominuto.com transmite, em tempo real, América e Vila Nova a partir das 20h30.