Base Aérea de Natal simulará acidente aéreo Evento tem o objetivo de treinar militares para atuar na Operação Cruzeiro do Sul (CRUZEX IV), o maior exercício militar da América do Sul, coordenado pela FAB, que acontecerá em novembro deste ano.

A Base Aérea de Natal (BANT) fará um simulado de acidente aéreo, na área do aeroporto, para treinar 73 militares que estão realizando, de 22 a 30 de setembro, o Curso de Voluntário de Emergência (CVE). A simulação acontece na terça-feira (30) às 9h30.



O CVE tem o objetivo de treinar militares para atuar na Operação Cruzeiro do Sul (CRUZEX IV), o maior exercício militar da América do Sul, coordenado pela FAB, que acontecerá em novembro deste ano. Também servirá para atender qualquer emergência de acidente aéreo na área do Aeroporto Augusto Severo, tanto aviões civis como militares, inclusive equipados com armas.



O simulado contará com 30 figurantes, que farão o papel de vítimas, para testar os conhecimentos dos 73 alunos. Além disso, o exercício contará com o apoio da Infraero, do SAMU e de um helicóptero da BANT que fará a remoção das “vitimas” até o 16º Batalhão de Infantaria Motorizado (Batalhão Itapiru), por possuir um campo de pouso mais próximo do Hospital Walfredo Gurgel /Clóvis Sarinho.



O simulado terá início às 9h30h, com duração em média de 30 minutos, e será no aeroporto, próximo ao Pelotão de Contra-Incêndio.



