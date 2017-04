Moradores de Capim Macio estão apreensivos com a chuva

Ana Paula Oliveira Rua João Florêncio de Queiroz, em Capim Macio.

“Temo com o que pode vir a acontecer. Estou correndo para casa para tirar os móveis e sair”, diz a bancária Ângela Maria, moradora da rua João Florêncio de Queiroz. Quando chove a rua fica completamente alagada.A reportagem do portalpercorreu algumas ruas do bairro de Capim Macio e constatou que o nível da água já começa a subir nas ruas Gerson Dumaresq e João Florêncio de Queiroz.No bairro de Ponta Negra, os proprietários de salas comerciais, localizada na rua Praia de Genipabu, também estão apreensivos com a chuva de hoje.O funcionário de uma agência de viagem Fernando Câmara conta que na última chuva foi preciso lacrar a porta com silicone. Mas, segundo ele, não evitou a entrada da água.“Quando chove é um transtorno. A gerente já fica em alerta para trazer sacos de areia na tentativa de evitar que a água entre na agência”, diz.A Empresa de Pesquisas Agropecuárias do Rio Grande do Norte (Emparn) prevê para o litoral potiguar tempo nublado com ocorrência de pancadas de chuvas.Em Natal, de acordo com informações da Emparn, a temperatura deve variar entre a máxima de 28º C e a mínima de 21º C.