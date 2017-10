Semsur acredita que serviço de recomposição na orla será iniciado nesta quinta

Itaércio Porpino Parte do calçadão da orla de Ponta Negra ameaça ceder.

Segundo ela, o trecho da orla da praia de Ponta Negra, próximo ao posto salva-vidas do Corpo de Bombeiros, que ameaça ceder, já foi isolado. “Esta manhã estamos fazendo o isolamento do trecho que começa em frente ao Centro de Artesanato e vai até as proximidades do antigo hotel Reis Magos, na praia do Meio”, diz.O problema nos dois locais é em virtude do avanço da maré. Jailene Carvalho informa que nesta terça-feira (2), a Semsur levou aos locais técnicos de uma empresa especializada. O orçamento do serviço será entregue ao prefeito Carlos Eduardo Alves nesta quarta-feira (3).“Provavelmente o serviço de recomposição do calçadão esteja começando ainda nesta quinta-feira”, afirma, acrescentado que além do serviço a Semsur deverá trabalhar nas orlas de forma preventiva. “Pretendemos colocar pedras antes do calçadão para diminuir o impacto causado pela maré para que em outros trechos não ocorra”.