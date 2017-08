Brasil e Argentina fazem semifinal no torneio de Pequim A exemplo do Brasil, "Hermanos" também venceram jogo na prorrogação.

Assim como o Brasil, a Argentina precisou de uma prorrogação para se classificar para a semifinal do torneio masculino de futebol dos Jogos Olímpicos Pequim 2008. Os argentinos derrotaram a Holanda por 2 a 1 depois de um empate de 1 a 1 no tempo normal, no Estádio de Xangai, uma das cidades-sede do esporte nos Jogos. A Argentina será a adversária do Brasil na terça-feira, 19, no Estádio dos Trabalhadores de Pequim.



Assessoria de imprensa do COB