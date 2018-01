Secretaria Estadual de Educação fecha turno noturno de escolas Turno noturno das escolas Estella Gonçalves e Calazans Pinheiro, no Alecrim, foram fechados por falta de alunos. Seec pode acabar com o turno em outras escolas.

Por falta de alunos, a Secretaria Estadual de Educação (Seec) fechou o turno noturno das escolas Estella Gonçalves e Calazans Pinheiro, no Alecrim, e está fazendo um levantamento em outros colégios para verificar a freqüência escolar no horário da noite. É possível que a mesma medida seja tomada em outras escolas.



“Não é nossa pretensão fechar mais turnos noturnos de escolas. O pensamento é manter todos os turnos abertos e funcionando, porém, com alunos”, disse Eurilene Santana, que trabalha na Inspeção Escolar da Secretaria Estadual de Educação.



Eurilene garantiu que os alunos das escolas Estella Gonçalves e Calazans Pinheiro não foram prejudicados com a decisão da secretaria. “Os poucos alunos que estavam freqüentando as aulas foram remanejados para a escola João Tibúrcio”, disse.



De acordo com ela, das dez salas de aula existentes no Stella Gonçalves, apenas quatro vinham sendo utilizadas no turno noturno e dos 69 alunos matriculados no início do ano, a média de freqüência era de três alunos por sala de aula.



“Não dá para manter uma escola funcionando com o quadro de funcionários completo, desde o porteiro até o professor, sem que haja aluno”, justificou, concluindo que a evasão escolar é muito alta, sobretudo no período noturno, onde a maioria dos alunos trabalha.