Romeu é mais um jogador a deixar o América

O jogador Romeu, contratado em junho pelo América, anunciou a saída do clube nesta quinta-feira (11). De acordo com o site oficial do clube, o contrato com o atleta foi rescindido de forma amigável.



Nas últimas semanas, ele vinha treinando separado do grupo junto com Rodrigo Santos e Juninho Goiano.



Ele é o segundo jogador a deixar o América esta semana. Na segunda-feira (9), o lateral João Paulo também acertou sua saída do clube. Detalhe: os dois jogadores foram indicações do técnico Ruy Scarpino.



O diretor Alex Padang falou à reportagem do Nominuto.com que "Romeu não fazia parte do grupo há mais de um mês e só estava treinando enquanto não chegava a um acerto financeiro".



