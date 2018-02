Soldados do Exército ocupam Complexo do Alemão As favelas fazem parte das 27 comunidades ocupadas pelas tropas federais.



Rio de Janeiro - Cerca de 300 soldados do Exército fazem o patrulhamento no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. As favelas do Morro do Alemão fazem parte das 27 comunidades ocupadas pelas tropas federais, a pedido do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para garantir a normalidade do processo eleitoral.



Na avaliação do coronel André Luiz Novaes, coordenador da Operação Guanabara, iniciada no dia 11 de setembro, o trabalho dos militares “ocorre dentro da normalidade e na primeira hora de votação nenhum incidente foi registrado”. Ele destacou que os soldados estão posicionados a cerca de 100 metros das seções eleitorais e que o objetivo é reprimir os crimes eleitorais, como a boca-de-urna e a coação de eleitores.



“Espero que os crimes eleitorais sejam coibidos com a simples presença dos militares, como aconteceu na primeira fase da Operação Guanabara, em que não houve registro de prisões por esse tipo de crime”, acrescentou o coronel Novaes.



A reportagem da Agência Brasil constatou, no Complexo do Alemão, a presença de cabos eleitorais distribuindo panfletos ou santinhos de candidatos a menos de 10 metros das seções eleitorais, sem serem importunados. Não havia a presença de fiscais do TRE.



Agência Brasil