Confira a agenda dos candidatos à Prefeitura do Natal para este sábado (9)

Miguel Mossoró (PTC) Miguel Mossoró (PTC)

Pela manhã, o candidato caminha pela Feira do Alecrim e continua, às 16h, visitando ruas do bairro. Às 18h visita o shopping Midway Mall.

Dário Barbosa (PSTU)

O candidato participa da Tribuna Livre na praça Gentil Ferreira às 9h. A partir das 15h, faz caminhada na Cidade da Esperança.

Pedro Quithé (PSL)

Às 9h o candidato participa de Tribuna Livre na praça Gentil Ferreira (Alecrim)

Fátima Bezerra (PT)

Pela manhã, a deputada federal faz a “Onda 13” no comércio do Alecrim, encontra moradores das Quintas (9h) e caminha pelo Alecrim (11h). À tarde reúne-se com a Associação dos Pacientes Reumáticos e às 16h faz caravana por Jiqui, Pirangi e Neópolis.

Sandro Pimentel (PSOL)

Às 9h o candidato participa de Tribuna Livre na praça Gentil Ferreira (Alecrim). Ao meio-dia visita a Feira do Alecrim e, às 15h, reúne-se com assessores da campanha.

Joanilson de Paula (PSDC)

O candidato toma café com lideranças do Conjunto Gramoré e almoça com lideranças do Potengi. Às 15h caminha na Cidade da Esperança e, às 19h, visita lideranças de Golandim.

Wober Júnior (PPS)

A partir das 8h o candidato caminha pela feira do Alecrim. Às 19h reúne-se com lideranças do Conjunto Soledade II e, uma hora depois, visita a Feira Brasil Mostra Brasil, no Centro de Convenções.

Micarla de Sousa (PV)

A candidata caminha por Morro Branco, Nova Natal e Câmara Cascudo a partir das 17h.