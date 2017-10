Poetas realizam campanha para divulgar literatura potiguar

Divulgação Evento será realizado no município de Bento Gonçalves, RS, entre os dias 06 e 11 de outubro.

A ação visa arrecadar obras literárias de escritores potiguares para o XVI Congresso Brasileiro da Poesia, encontro literário a ser realizado entre os dias 6 e 11 de outubro em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul.Os livros arrecadados serão entregues a organização do evento, que garantirá a distribuição entre as bibliotecas da região.“O evento tem um peso importante e, como nós sabemos a dificuldade que nossos escritores têm em sair do estado e distribuir suas obras, resolvemos fazer a campanha para garantir nossa participação e divulgar nossa literatura”, explica a poeta Deth Haak, membro da ASPV e cônsul da Associação Poetas del Mundo no RN.De acordo com ela, o apelo vem sendo feito entre escritores, poetas e pessoas ligadas à cultura do estado. Os resultados obtidos até agora são animadores.“Já recebemos um bom material de Mossoró e estamos esperando para essa semana uma resposta do pessoal de Apodi, que fizeram a ponte com os municípios do Seridó”, conta.Além de enviar os livros, a SPVA planeja reunir alguns escritores e poetas locais para a produção de um vídeo divulgando a literatura potiguar.A associação também está em contato com as Secretarias de Cultura do Rio Grande do Sul para tentar viabilizar a ida de um representante para entregar os livros, mas por enquanto ainda não há nada definido.“Vamos fazer bastante barulho para que todos saibam que a literatura do Rio Grande do Norte existe e está viva”, afirma Deth Haak, enfática.As doações para a campanha “Unindo dois Rios através da poesia” podem ser feitas até o dia 28 de setembro e devem ser entregues na Casa do Cordel, localizada na Rua Vigário Bartolomeu, nº 578, Cidade Alta, Natal.Devido a parceria com o Sintect, os Correios isentam até 50kg das encomendas mandadas via Sedex para o Rio Grande do Sul.