Terezinha Guilhermina é ouro nos 200m rasos

A final feminina dos 200m rasos da classe T11 foi vencida por Terezinha Guilhermina, no fim da tarde desta terça, em Pequim. A atleta, que é cega, completou a prova ao lado do guia Chocolate em 25s14.Jerusa Santos, outra brasileira na prova, faturou o bronze com o tempo de 26s09. A prata foi da chinesa Chunmiao Wu, que fechou a prova em 25s40.A corredora Ádria Santos é a atual detentora do recorde mundial da prova com o tempo de 24s99 conseguido em Atenas. Mas a brasileira não foi bem nesta edição dos Jogos e disputou apenas a final B, que decide o 5º ao 8º lugar. Ádria ficou em último.Terezinha ganhou a sua terceira medalha na Paraolimpíada. Além deste ouro, ela faturou a prata nos 100m e o bronze nos 400m.