Evitem ofensas, aconselha a juíza Martha Danyelle

Delma Lopes Juíza da 4ª Zona Eleitoral pede respeito entre candidatos no programa eleitoral.

“Caso haja ofensas, os candidatos que se sentirem injustiçados podem solicitar o direito de resposta”, informa. De acordo com a magistrada em 72h, “no máximo” o procedimento será feito, “desde a entrada com ofício no cartório eleitoral até o julgamento que vai decidir se será ou não concedido”.Apesar da rigidez das regras eleitorais, Martha Danyelle acredita que haverá um grande número de ações, pois na opinião dela, a maioria dos candidatos ainda tem o hábito de cometer gastos excessivos na campanha, “parece que é da índole de alguns líderes políticos tentar ganhar uma eleição mostrando que tem um alto poder econômico”, lamenta a magistrada.Quanto a atuação das emissoras de rádio e TV nesse processo eleitoral, a juíza afirma que de forma geral, elas estão cumprindo a Lei das Eleições.Até agora a 4ª Zona Eleitoral recebeu 14 representações, das quais 12 foram julgadas e 2 estão em tramitação.“Estão aptos a entrar com essas representações os candidatos, partidos e o Ministério Público Eleitoral”, informa.A juíza também alerta que os candidatos da eleição proporcional não podem pedir voto para os da majoritária em seus programas eleitorais, “e vice-versa”.A propaganda eleitoral, neste 1° turno começa no dia 19 de agosto e será veiculada no rádio, no horário das 07h00 às 07h30 e das 12h30 ás 13h00. Já na televisão o guia será apresentado entre as 13h00 e 13h30 e 20h30 às 21h00.Caso ocorra 2° turno a propaganda eleitoral começa 48h após o resultado das urnas e seguirá até o dia 24 de outubro para que a votação seja feita no dia 26.Clique aqui para assistir a entrevista da Juíza Martha Danyelle na TV