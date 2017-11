Juan está preparado para a "estréia " Ala do Flamengo afirma que vai explorar seu ponto forte: o apoio ao ataque.

Jogar o segundo tempo da partida contra o Chile, em que substituiu Ronaldinho depois da expulsão de Kleber, foi uma experiência que Juan aguardou durante muito tempo, quando sonhava em defender a Seleção Brasileira. Mas não naquelas circunstâncias. O lateral admite ter passado pela ansiedade e o nervosismo natural da estréia, mas que aos poucos foi se sentindo mais tranqüilo para poder melhorar a sua atuação.



Juan tem consciência, e se sente preparado, para apresentar nesta quarta-feira, diante da Bolívia, um futebol à altura da qualidade que levou o técnico Dunga a convocá-lo pela primeira vez para a Seleção Brasileira. Ele garante que procurará na partida explorar o seu ponto forte, que é o apoio ao ataque, sem se descuidar, evidentemente, da marcação.



- Na Seleção, terei a obrigação de marcar mais, mas o Dunga já me deu a liberdade de, quando for o momento, ir ao ataque com decisão.



A confiança em uma boa atuação diante da Bolívia vem do apoio que diz estar recebendo dos companheiros, desde o momento em que se apresentou à Seleção Brasileira.



- Não tive até palavras para descrever o quanto fui bem recebido pelos jogadores. O ambiente é maravilhoso, todos aqui estão me dando muita força.



Perguntado sobre como gostaria de ser chamado, caso seja escalado um dia juntamente com o zagueiro Juan, o lateral manifestou a sua preferência.



- É até engraçado, porque que nunca teve caso igual no Brasil. Mas gostaria de que fosse com o sobrenome, Juan Maldonado.



CBF NEWS