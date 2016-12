Letras independentes

Que os artistas estão cada dia produzindo, editando e divulgando seus trabalhos por conta própria não é mais novidade alguma.Desde o barateamento das tecnologias de reprodução, impressão e difusão é mais do que comum ver cineastas abrindo seus próprios estúdios, músicos lançando discos por selos fonográficos independentes e escritores publicando seus livros por iniciativa própria, em selos editoriais de pequenas tiragens. Esse último exemplo, em especial, vem se tornando cada vez mais comum no cenário cultural do Rio Grande do Norte.Nos últimos anos, a produção literária do estado vem se tornando evidente graças ao esforço de editores e autores que se aventuram em empreitadas em prol da literatura local, muitas vezes custeadas do próprio bolso.Embora os bloqueios do mercado ainda sejam muitos e difíceis de serem furados, o cenário a princípio parece promissor, com iniciativas de posturas e propostas diferenciadas. "Nunca o estado teve tantos editores com qualidades tão profissionais", sentencia Abimael Silva, da Sebo Vermelhos Edições, editora pioneira na publicação independente no estado, com 236 títulos publicados desde 1991."O momento atual é um salto de qualidade na literatura do Rio Grande do Norte. Hoje um autor que queira publicar tem várias opções editoriais para colocar seu livro na praça", completa.A mais recente aventura editorial potiguar é a Edições Flor do Sal, dirigida pelo poeta Adriano de Sousa e pela publicitária Flávia Assaf. Investindo no formato dos livros de bolso, a editora estreou oficialmente na última quarta-feira (26), com o lançamento triplo dos livros Menina Gauche, de Ada Lima, O Poema do Caminhão, de Sebastião Vicente, e O Pastoreio do Boi, de Márcio Simões.Cavando uma saída para três autores novos, a editora prima pelo cuidado com a parte gráfica dos livros, impressos em papel de qualidade e com ricas ilustrações internas. Segundo Flávia Assaf, o selo nasceu, em primeira instância, por uma necessidade própria de quem é apaixonado por literatura."Foi uma simples questão de parar de reclamar que ninguém fazia e resolver fazer por conta própria", conta, sem demonstrar preocupação com o advento dos blogs e outras modalidades de publicação virtual. "Quem gosta de literatura, gosta de ler livro. Nosso plano é colocar bons títulos, de bons autores com qualidade boa, para quem gosta do livro como objeto", diz.Apostando em uma seara inédita nos âmbitos literários locais, o selo Mekong, capitaneado pelo jornalista Cefas Carvalho e pela atriz e dramaturga Cláudia Magalhães, dedica à coleção Teatro Potiguar exclusivamente a publicação de textos relacionados ao teatro ou de espetáculos teatrais.Depois da inauguração com o auto "Terra de Sant'Ana", de Cláudia Magalhães, a dupla prepara uma a publicação dos textos de outros dramaturgos potiguares, como Henrique Fontes e Clotilde Tavares, além de estudos e ensaios sobre a prática teatral."O estado, apesar de contar com grandes dramaturgos, não tem tradição editorial no teatro", conta Carvalho. "Nesse sentido, viemos para preencher uma lacuna mais artística do que mercadológica", define.E o mercado já começa a dar sinais de renovação. Iniciativas curiosas como o lançamento da coletânea virtual do grupo "Verborrágicos!", que pode ser baixada tanto em texto quanto em áudio, no formato mp3, começam a pipocar por aí.Recentemente, o selo Jovens Escribas anunciou a ampliação de suas atividades ao firmar parceria com a banda Os Poetas Elétricos, para o lançamento do CD "Estirado no Estirâncio".

Incentivo à polêmica

A criatividade, no entanto, ainda esbarra em algumas discussões polêmicas. Uma delas diz respeito à utilização dos recursos das leis estadual e municipal de incentivo à cultura para viabilizar a produção de livros, produto que, em tese, é destinado a uma parcela intelectualizada da classe média.Carlos Fialho, do selo Jovens Escribas, que lançou os quatro primeiros livros utilizando a Lei Djalma Maranhão de Incentivo à Cultura, afirma que a lei pode ser um bom começo para que os autores aprendam a andar com as próprias pernas."O absurdo está em os livros serem destinados à classe média. Todos deveriam ter acesso a uma boa educação para desenvolver o hábito prazeroso da leitura. O fato é que se não fosse a lei de incentivo, não teríamos publicado quatro livros de autores estreantes que, com as vendas, estão podendo publicar outras edições de suas obras ou mesmo outros livros, dando seqüência num trabalho literário", diz, lembrando que nenhum dos cinco projetos que o selo tem alinhados até 2009 utilizará recursos públicos.Cefas Carvalho reconhece a validade da crítica, mas desvia a discussão para outro problema mais importante. "Não aceito nem repudio essa idéia. Apenas acredito que deve se pensar é na democratização e expansão do mercado", aponta, revelando que tentou incluir a publicação do texto de "Terra de Sant'Ana" no edital das leis de incentivo e que vai tentar novamente conseguir apoio público para as próximas publicações da Mekong.Flávia Assaf tem uma opinião diferente. Segundo ela, o acionamento dos recursos públicos, com toda a burocracia envolvida, atrapalha mais do que ajuda. Um melhor uso para o dinheiro envolvido seria o investimento no estímulo à leitura."O problema das leis de incentivo é que existe muita burocracia, é preciso que você estude bem antes de poder utilizar de uma maneira que valha a pena. Melhor seria que esse dinheiro fosse usado para comprar livros de autores locais e abastecer as bibliotecas públicas", sugere.