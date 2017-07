Adolescente de 13 anos é executado com tiro na cabeça em Extremoz

O estudante Danilo Serafim da Silva, de 13 anos, foi executado com tiro na cabeça na noite desta quarta-feira (6). O assassinato se deu na rua Pedro Vasconcelos, no Centro da cidade – a mesma do pelotão da Polícia Militar. A polícia acredita que a morte do adolescente seja relacionada ao tráfico de drogas.Segundo o relato de testemunhas à polícia, Danilo Serafim estava em um bar jogando sinuca quando um outro adolescente chegou e ficou alguns minutos no local. Esse outro menor saiu e voltou ao bar instantes depois, com um revólver. Danilo foi assassinado com um tiro à queima-roupa, por volta das 23h30.Após o crime, o infrator fugiu sem deixar pistas do paradeiro. O corpo de Danilo Serafim foi levado para o Itep, de onde deve ser liberado para sepultamento nesta quinta-feira (7).

PM

Segundo o comandante do pelotão da Polícia Militar de Extremoz, tenente Rodrigo Couceiro, que esteve no local, os policiais tomaram todas as providências cabíveis. “Socorrendo a primeira vítima, isolando o local do crime, empreendendo diligências no sentido de localizar o acusado, bem como apreendendo o adolescente que, segundo testemunhas estaria abrigando o acusado há três dias em sua residência e teria passado a tarde em um bar com o acusado”, falou o oficial.

* Atualizada às 10h.