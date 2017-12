ABC joga bem e festeja vitória no Fraqueirão

Vlademir Alexandre O ABC criou grandes chances, o que evidencia o domínio sobre o adversário.

O ABC, os jogadores tiveram um aliado muito:a Frasqueira. Com raríssimas exceções, houve apoio e incentivo que foram fundamentais para a vitória do time nesta 26ª rodada.O gol de Bosco só saiu na reta final da partida. Bosco, que entrara no segundo tempo em lugar de Panda, justamente para tornar o time mais ofensivo e presente, completou cruzamento de Warley, que também entrou depois, para definir o placar.O ABC criou grandes chances, o que evidencia o domínio sobre o adversário. A melhor delas aconteceu aos 12 minutos, quando Ivan invadiu a área em jogada de muita velocidade, mas chutou pela linha de fundo.O alvinegro continuou senhor da partida e com maior posse de bola. Aos 18 minutos. Luisinho Netto cobrou falta para o gol,um belo chute, mas o goleiro Mauro fez defesa segura. Leandro Sena também teve a chance de marcar o primeiro, e ele bateu bem, mas sobre a linha apareceu o pé salvador do zagueiro Agenor.O ABC chegou mais uma vez com perigo aos 38 minutos, e foi o meia Fabiano Gadelha, um dos destaques da partida, que fez boa jogada pelo lado direito e arriscou cruzado. A bola passou pelo goleiro Mauro, mas Ronaldo Capixaba chegou um segundinho atrasado,.E novamente Ivan, aos 42 minutos, nesta que foi, talvez, a melhor chance. Luisinho Netto achou o atacante livre que, dentro da grande área, dominou, girou sobre a marcação em grande jogada, mas o goleiro Mauro se esticou e fez bela defesa.Depois de dominar a partida e criar as melhores oportunidades, e nada do gol sair, Arthur Neto voltou a mexer na equipe. Panda e Leandro Sena saem para as entradas de Bosco, deslocado do lado esquerdo, e Rodriguinho para Leandro Sena.Apesar do domínio, e das muitas tentativas, o gol parecia não querer sair, provocando uma insegurança naturalMas a vitória tinha que ser mesmo dos donos da casa. Aos 42 minutos, Warley fez boa jogada pelo lado e cruzou na cabeça de Bosco. O lateral resvalou de cabeça e decretou o final da partida.As duas equipes voltam a jogar pela Série B na próxima terça-feira, como mandantes. O Paraná recebe o América-RN, na Vila Capanema, em Curitiba, a partir das 19h30. Já o ABC mede forças contra o Fortaleza, às 21h45, no Frasqueirão, em Natal.Raniere; Luisinho Netto, Paulo César, Márcio Santos e Panda (Bosco); Alexandre Oliveira, Márcio Hahn, Leandro Sena (Rodriguinho) e Fabiano Gadelha; Ivan (Warley) e Ronaldo Capixaba.Técnico: Artur Neto.Mauro; Murilo (André Luiz), Leandro, Fabrício e Fabinho; Agenor, Pituca, Kléber e Cristian (Daniel Marques); Cristiano (Éder) e Ricardinho.Técnico: Paulo Comelli.Estádio Frasqueirão, em Natal – RNWilson Souza de Mendonça – PEMárcio Santos e Leandro Sena (ABC); Fabrício, Ricardinho e Pituca (Paraná)Bosco aos 42’/2T (ABC)