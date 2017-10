Sandra Celeste: reforma do pronto-atendimento ainda não começou

Maiara Felipe Unidade da Cidade da Esperança, que receberá o Sandra Celeste,ainda está em reforma.

Nesta quinta-feira (4), o pronto-atendimento da Cidade da Esperança, que deverá receber a urgência do Sandra Celeste, permanecia fazendo os reparos necessários para o acolhimento do serviço.A secretária adjunta da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Marisa Sandra, informou que no final da próxima semana será concluída a reforma da Cidade da Esperança. Porém, isso não concretiza a reestruturação do Sandra Celeste.“Estamos aguardando uma licitação, que tem prazo de 90 dias, e foi iniciada em julho”, explicou Marisa salientando que a obra não está atrasada.Segundo o diretor da unidade da Cidade da Esperança, Júlio Café, a reforma começou há cerca de 30 dias. Mas em razão das chuvas atrasou o término.Mesmo que estejam localizados no mesmo prédio, administração e o funcionamento das duas unidades serão independentes. Uma ala da Cidade da Esperança está sendo adaptada para receber o Sandra Celeste. Conforme disse a secretária, a entrada do pronto-socorro infantil será uma e a de adultos outra.19 de junhoO Ministério Público do Rio Grande, através das promotoras de Justiça de Defesa da Saúde, Elaine Cardoso e Iara Pinheiro, ajuizou uma Ação Civil Pública pedindo que o município garantisse e viabilizasse, no prazo máximo de 120, a reforma da unidade hospitalar.20 de junhoOs médicos do pronto-atendimento Sandra Celeste entram em greve por falta de condições de trabalho.18 de julhoConselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte (Cremern) interdita eticamente a unidade de saúde Sandra Celeste. Os médicos argumentaram que a greve era motivada por ausência de estrutura física, medicamentos, profissionais suficientes e higienização.23 de julhoO pronto–atendimento volta a funcionar com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) prometendo começar a reforma do local em 15 dias.07 de agostoTransferência da unidade de saúde não aconteceu, porque estava esperando a conclusão de uma licitação.