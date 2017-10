RN terá escritório regional de Secretaria da Presidência da República Anúncio foi feito nesta sexta-feira (5) pelo ministro Mangabeira Unger durante reunião de trabalho com a governadora e secretários de Estado.

O Rio Grande do Norte vai ganhar um escritório regional da Secretaria Extraordinária de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (5) pelo ministro Mangabeira Unger durante reunião de trabalho com a governadora Wilma de Faria e vários secretários na Secretaria de Planejamento, no Centro Administrativo. A unidade será instalada em conjunto com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).



O escritório regional ficará responsável, segundo explicou o ministro, para estudar as problemáticas do Nordeste, mobilizar e integrar as instituições públicas e privadas e executar o novo modelo de desenvolvimento econômico brasileiro. "O Brasil está em busca de um novo modelo de desenvolvimento econômico que precisa ser construído por iniciativas exemplares e o Rio Grande do Norte oferece condições excepcionais, o que faltam são instrumentos para concretizá-las", disse Mangabeira Unger.



O ministro destacou como importantes a consolidação da oferta logística e energética. Ele reconheceu como necessidade a construção do aeroporto internacional de São Gonçalo do Amarante e de um novo porto, bem como explorar as oportunidades eólicas e outras fontes de energia.



A governadora, sua equipe de secretários e o ministro discutiram iniciativas em duas grandes áreas de desenvolvimento. A primeira delas foi a política industrial e agrícola, voltada para o pequeno e o médio empreendedor, considerada a força maior da economia brasileira. "O RN tem condições de ser um grande laboratório desse novo modelo de desenvolvimento", afirmou o ministro.



Outra questão debatida foi a construção de um novo modelo de escola média com a ampliação dos Centros Federais de Educação Tecnológica, os Cefets. Mangabeira defendeu a integração do ensino médio geral, como é hoje, com o ensino técnico-profissionalizante para formar as capacitações necessárias para se de construir um conjunto de ações. "É muito importante a implantação desse novo modelo de desenvolvimento econômico com inclusão social. Temos que agir conjuntamente para evitar um 'apagão' de recursos humanos", disse a governadora Wilma de Faria.



Segundo a governadora, o Estado tem carência de profissionais especializados em áreas como petróleo, gás e construção civil, entre outros. O Governo do Rio Grande do Norte tem desenvolvido políticas públicas com recursos próprios para suprir essa deficiência, mas precisa da parceria com o governo federal para avançar ainda mais.



A governadora comentou com o ministro que os estados brasileiros estão sobrecarregados de atribuições e precisa de uma maior participação federal. Ela citou como exemplo as obrigações com segurança pública e educação, nos ensinos fundamental e médio. "Não é fácil manter essa rede", afirmou. No caso do Rio Grande do Norte, Wilma comentou que foi preciso ampliar a área de atuação da Universidade Estadual (UERN).



O ministro enfatizou que a missão da Secretaria Extraordinária é propor um novo modelo de desenvolvimento para o país. Segundo ele, é preciso transformar oportunidades em crescimento real. Mangabeira afirmou que não basta formular propostas conceituais, mas é necessário identificar e construir um conjunto de iniciativas concretas em colaboração entre o governo federal e os estados federados. "Não trabalhamos um projeto de governo, mas de Estado", concluiu.



A partir da implantação do escritório regional no Rio Grande do NOrte, Mangabeira enumerou algumas ações iniciais: ajuda aos pequenos e médios empreendedores a lidarem com o "sistema vigente", com o envolvimento do Estado, do Sebrae e de entidades ligadas à indústria; incentivo à formação de estruturas associativas, inclusive com a constituição de cooperativas de crédito; transferência de tecnologias e práticas mais avançadas; melhoria do ensino médio nos moldes do Cefet e criação do Sisbratec (Sistema Brasileiro de Tecnologia), uma espécie de uma rede formuladora de uma política industrial composta pelos governos federal, estaduais e municipais e universidades.



Participaram da reunião os secretários Vagner Araújo (Planejamento), Agripino Neto (Segurança), Rui Pereira (Educação), Fabian Saraiva (Trabalho), Aluízio Lacerda (Assuntos Institucionais), Leonardo Arruda (Justiça), Marcelo Rosado (Desenvolvimento Econômico), Gustavo Carvalho (Gabinete Civil), Francisco das Chagas (Agricultura), Adalberto Maciel (Infra-Estrutura), Rubens Lemos (Comunicação), a consultora e economista Tânia Bacelar e assessores da Secretaria Extraordinária de Assuntos Estratégicos da Presidência da República.



Fonte: Assecom/RN