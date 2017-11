Confira a agenda dos candidatos para esta quarta-feira (10)

Wober Júnior (“É Melhor por Natal”) Wober Júnior (“É Melhor por Natal”)

O deputado estadual começa o dia em encontro com apoiadores no loteamento Boa Esperança, às 8h. Duas horas depois grava programa eleitoral e às 16h caminha na Redinha. A partir das 19h, participa de debate na OAB.

Micarla de Sousa (“Natal Melhor”)

A deputada caminha pela comunidade de Icapuí a partir das 9h30 (saída: próximo ao supermercado do Avelino) enquanto outros membros da coligação caminha pela comunidade Salgado (saída: próximo ao DVN Granito). Ao meio-dia grava programa eleitoral. Às 15h caminha por Igapó (saída: rua Santo Agostinho com av. João Medeiros Filho), às 19h reúne-se com amigos das regiões leste e sul (saída: praça Pedro Velho, em Petrópolis) e uma hora depois encontra amigos de candidato a vereador no Olimpo Recepções.

Fátima Bezerra (“União por Natal”)

A deputada federal começa o dia em caminhada na av. Cel. Estevam (saída: cruzamento com av. Jerônimo Câmara), às 9h. Duas horas depois participa de inauguração de comitê na rua Tonheca Dantas, em Lagoa Nova. Às 16h caminha pelos conjuntos dos Garis, Parque da Floresta, Niterói, Residencial Redinha, Jardim Floresta e Jardim das Flores (saída: av. João Medeiros Filho - próximo à Penitenciária João Chaves).A partir das 19h participa de debate na OAB.

Miguel Mossoró (PTC)

O candidato grava programa eleitoral pela manhã, reúne-se com equipe de campanha à tarde e participa de debate na OAB a partir das 19h.As agendas dos candidatos

Joanilson de Paula (“Liberta Natal I”)

Pedro Quithé (PSL)

Sandro Pimentel (PSOL)

Dário Barbosa (PSTU

) seráo publicadas assim que enviadas ao portal.