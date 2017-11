MPT abre inscrições para concurso para Procurador do Trabalho

O Ministério Público do Trabalho (MPT) publicou edital de concurso para preencher 132 vagas de procurador do Trabalho. Podem concorrer bacharéis em direito com pelo menos três anos de experiência em atividade jurídica.As vagas serão distribuídas entre as regionais da seguinte forma: Rio de Janeiro (13), São Paulo (14), Minas Gerais (14), Rio Grande do Sul (14), Bahia (14), Pernambuco (6), Pará (5), Paraná (9), Amazonas (3), Santa Catarina (3), Rondônia/Acre (2), Campinas (10), Espírito Santo (5), Goiás (5), Alagoas (3), Sergipe (3), Rio Grande do Norte (2, sendo uma para Natal e a outra para Mossoró), Mato Grosso (2), Paraíba (1), Maranhão (1), Piauí (1), Mato Grosso do Sul (1) e Ceará (1).As inscrições seguem até 8 de outubro, no endereço www.pgt.mpt.gov.br/concursos , onde também se encontra o Edital do concurso. Após o envio da inscrição preliminar on-line, o candidato deverá apresentar o comprovante de pagamento da taxa e demais documentos exigidos no Edital 1/2008 nas unidades do MPT indicadas, para confirmação do pedido.A previsão é de que a prova objetiva seja realizada em 16 de novembro e as avaliações subjetivas e práticas entre 8 e 15 de fevereiro de 2009. A última etapa, a prova oral, está prevista para junho. O resultado final será conhecido em julho de 2009.