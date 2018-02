As urnas eletrônicas são seguras? Implantado desde 1996, o voto informatizado ainda gera desconfiança, mas uma série de procedimentos é seguida para garantir a segurança do processo.

No dia 5 de outubro, 6.428 urnas eletrônicas serão distribuídas por todo o Estado para realizar mais uma eleição informatizada. Apesar de ter sido implantado no Brasil há 12 anos, o sistema eletrônico ainda gera desconfiança. No entanto, a Justiça Eleitoral garante que o processo atual é muito mais seguro do que as antigas cédulas.



O secretário de tecnologia da informação do Tribunal Regional Eleitoral do RN, Mozart Medeiros, explica que a segurança das urnas eletrônicas é garantida por uma série de cuidados que são tomados. "O TSE permite que o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil e os partidos políticos acompanhem todo o processo de preparação das urnas até o momento em que elas são lacradas, inclusive, os peritos dessas entidades podem analisar os equipamentos para ver se está tudo certo".



Além dessa fiscalização, as urnas são protegidas por assinaturas digitais, que são criptografadas e, portanto, só podem ser compreendidas pelas urnas ou pelos computadores do TSE. "Todas as urnas também são lacradas", salienta Medeiros.



Uma preocupação que se tem com a votação informatizada é quanto ao transporte do disquete com os votos. Sobre isso, Mozart explica que esses disquetes só podem ser lidos pelas urnas ou computadores do TSE e as informações são publicadas na Internet para que os partidos possam fazer a conferência.



De acordo com Mozart, outro procedimento de segurança adotado pelo TSE é que as urnas não são interligadas em rede. "Cada equipamento é isolado, então não tem como um hacker invadir. Também para evitar isso, a Justiça Eleitoral, corta a rede interna e externa antes e depois da eleição", esclarece.



Evolução

Este ano, o TSE adotou o Linux como sistema operacional para as urnas eletrônicas. Com o Linux ficou mais fácil o desenvolvimento dos programas que antes era feito para o Windows e o Virtual OS, sistemas operacionais utilizados. Para o eleitor, a mudança nesta eleição será a visualização da foto do candidato a vice-prefeito e a emissão do som apenas ao final da votação. Já o hardware das urnas eletrônicas, apesar de manter a mesma "carcaça" desde 1996, também vem passando por evoluções, como utilização de processadores e memórias mais avançados.



História

O voto na urna eletrônica no Brasil foi implantado a partir de 1996 (eleições municipais) quando, segundo os critérios estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral, apenas os municípios com mais de 200 mil eleitores utilizaram-se da urna eletrônica. Nessa eleição, dos municípios do Rio Grande do Norte, apenas Natal adotou esse modelo. Em 2000, pela primeira vez no Brasil, as eleições foram informatizadas em todo o território nacional.