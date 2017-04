Dário Barbosa elogia iniciativa da Sabatina Nominuto

Maiara Cruz Dário Barbosa: "iniciativa do Nominuto é extremamente importante"

O candidato do PSTU Dário Barbosa, em entrevista nesta quinta-feira (24), destacou a importância da próxima edição da

Sabatina Nominuto

. “Nós achamos a iniciativa extremamente importante. O ideal é que os outros veículos, como rádio e televisão, tivessem o mesmo comportamento democrático”, defendeu.Dário pretende mostrar suas propostas de governo, mas não deve esquecer as habituais críticas a seus concorrentes. “Todos os candidatos que vão participar da

Sabatina Nominuto

comigo fazem parte do mesmo esquema da governadora. Pretendo mostrar que na cidade existe dois ´acordões` que têm o objetivo de eleger Vilma em 2010.”Em relação às suas propostas, o candidato do PSTU lembrou do transporte público gratuito para estudantes, idosos e desempregados e da saúde pública. Em sua opinião, o Sistema Único de Saúde “sofreu um desmonte na atual administração.”A quinta edição da

Sabatina Nominuto

, que terá todos os candidatos a prefeitura de Natal, acontece nos dias 13 e 20 de agosto. A primeira fase terá Fátima Bezerra (coligação “União por Natal”), Pedro Quithé (PSL), Miguel Mossoró (PTC) e Sandro Pimentel (PSOL) e a segunda Dário Barbosa (PSTU), Joanilson de Paula Rêgo (PSDC) Micarla de Sousa (coligação “Natal Melhor”) e Vober Júnior (coligação “Natal Melhor”).O formato será de entrevista e não debate. As perguntas serão formuladas por internautas, pelo público presente e pela equipe de jornalistas do

Nominuto.com

. A próxima

Sabatina Nominuto

também inaugura uma novidade: a partir do dia 13, todas as edições serão transmitidas ao vivo pela Cabo TV.