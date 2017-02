Vereadores do PSB reúnem-se com Fátima Bezerra, mas não confirmam apoio

Vlademir Alexandre Enildo Alves: "Vou cuidar da minha campanha".

O conteúdo da conversa foi no sentido de encorajar os vereadores a participarem da campanha, informando que o presidente Lula participará da disputa na cidade e que Wilma de Faria e Garibaldi Filho conseguirão transferir muitos votos para a petista.Segundo o vereador Enildo Alves, ele recebeu o convite para a reunião do PSB, mas não foi informado que o encontro seria com a deputada petista. Caso fosse informado, o parlamentar disse que não saberia se participaria da reunião.Sobre a possibilidade de apoiar Fátima Bezerra nas eleições, Enildo Alves disse que os vereadores que defenderam a candidatura de Rogério Marinho (PSB) – Salatiel de Sousa, Dickson Nasser, Adenúbio Melo e Enildo Alves – têm o interesse de cuidar das próprias campanhas.“Quem ficar em palanque de chapa majoritária e não cuidar da própria campanha vai perder a eleição. Fátima vai fazer a mesma coisa, que é cuidar da campanha dela. Até na campanha de Wilma para a Prefeitura, eu não participei nem de dois comícios dela”, declarou Enildo Alves.Os parlamentares que participaram da reunião com Fátima Bezerra foram Aluísio Machado, Franklin Capistrano, Júlio Protásio, Bispo Francisco de Assis, Dickson Nasser, Adenúbio Melo e Enildo Alves. O vereador Salatiel de Souza não foi ao encontro porque não foi comunicado.