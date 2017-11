Miguel Mossoró: não vim pra esse planeta fazer ninguém chorar

Delma Lopes Miguel Mossoró diz que humor atrai os eleitores.

O candidato do PTC admitiu que apela para o cômico como forma de chamar a atenção, mas afirmou que sua candidatura não é de brincadeira e que quer ser prefeito de Natal.“O eleitor está tão desacreditado nos políticos que nem liga a televisão, por isso eu procuro fazer o povo sorrir. Não vim pra esse planeta fazer ninguém chorar", disse o candidato.O método "alegre" de conduzir a campanha, que tem como jingle “corocó-có é Miguel Mossoró”, pode até estar arrancado boas risadas, mas será que alguém tem levado a sério?A entrevista feita pelo jornalista Geider Henrique tocou nesse ponto. O apresentador questionou o candidato sobre a viabilidade e necessidade de algumas propostas divulgadas, como a implantação de uma escada rolante em Mãe Luiza. “O senhor não acha que há coisas mais importantes a serem feitas naquele bairro?”, perguntou o jornalista.Com um tom de quem não gostou muito, Miguel Mossoró respondeu: “Meu amigo, eu moro em Natal há 40 anos e conheço Mãe Luiza como a palma da minha mão e acho que o povo dali, que é educado, merece a escada rolante, principalmente os idosos”.Geider também questionou a idéia do candidato de premiar com uma viagem à Disney os estudantes que obtiverem um bom desempenho na escola. O jornalista quis saber se esse incentivo iria melhorar a qualidade do ensino.Miguel Mossoró disse que sim, pois acredita que dessa forma os estudantes terão uma motivação para assistir aula. “Só com o dinheiro dos cargos comissionados, dá pra levar esses alunos para Disney”.