Mega-Sena acumula e prêmio pode chegar a R$ 21 milhões Os números sorteados no concurso 986 foram 06 - 15 - 19 - 24 - 31 - 32.

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena e a Caixa Econômica Federal pode pagar R$ 21 milhões no próximo sorteio, que acontece quarta-feira (16).



Os números sorteados no concurso 986 foram 06 - 15 - 19 - 24 - 31 - 32. O sorteio aconteceu em Ipameri (GO).



Na quina, 120 bilhetes acertaram os números e cada um ficará com o prêmio de R$ 15 mil. Outras 7.953 apostas acertaram na quadra e levarão R$ 226,99.



As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio. A aposta mínima --seis números-- custa R$ 1,75.