Potiguar de Mossoró empata sem gols na estréia da Série C do Campeonato Brasileiro Equipe do técnico Miluir Macedo conseguiu um bom resultado fora de casa, na primeira partida da Série C do Campeonato Brasileiro.

Uma das equipes que representam o Rio Grande do Norte na Série C do Campeonato Brasileiro, o Potiguar de Mossoró, viajou até Caruaru, em Pernambuco, e empatou contra o time da casa, o Central.



O jogo válido pela primeira rodada da Série C terminou empatado em 0 a 0, na tarde deste domingo (6). Com isso, o time do técnico Miluir Macedo conseguiu um importante resultado fora de Casa e ocupa a segunda posição do Grupo 5, empatado com o próprio Central.



Isso porque o Campinense da Paraíba derrotou o Santa Cruz de Pernambuco também pelo Grupo 5. A partida disputada no estádio Ernani Sátiro, em Campina Grande, terminou 2 a 1 para o Campinense.



Na próxima rodada, o Santa Cruz (PE) vai receber o Central, enquanto que o Potiguar de Mossoró recebe a Campinense, no estádio Nogueirão. Ambos os jogos serão disputados quarta-feira (9), às 20h30.