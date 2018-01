TRE entende que participação de Fafá em evento da Petrobras não caracterizou conduta vedada

Júlio Pinheiro Maioria dos membros do TRE acompanharam relatório de Fábio Hollanda (foto).

Em seu voto, o relator do recurso, juiz Fábio Hollanda, ponderou que a presença de Fafá Rosado na solenidade de inauguração de uma sonda da Petrobras no Cefet instalado em Mossoró deveria ser considerado um ato burocrático, e que “o estranho seria se ela não tivesse participado do evento”. Ainda em seu voto, Hollanda argumentou que não havia a intenção por parte de Fafá em se beneficiar eleitoralmente com a solenidade, que não tinha qualquer ligação com sua administração.“Como era um evento de órgãos federais, quem poderia se beneficiar com os louros da obra seria a coligação adversária, que é apoiada pelo presidente Lula”, argumentou Fábio Hollanda.O vice-presidente do TRE, desembargador Cláudio Santos, entendeu que houve sim a conduta vedada e, dessa forma, a prefeita deveria ter o seu registro cassado. Segundo o desembargador, o discurso de Fafá Rosado trazia “mensagem subliminar” favorável à sua candidatura e a postura da prefeita no evento não foi de discrição, pois ela utilizou a palavra e a imprensa local cobriu a participação da prefeita com destaque.Outro argumento utilizado pelo desembargador foi o de que não interessaria a intenção da candidata com a participação no evento, já que, segundo ele, a lei não diz que há a necessidade deste dolo específico para a caracterização da conduta vedada. Cláudio Santos também ironizou a possibilidade de que o evento não fosse considerado uma inauguração.“Foi a primeira vez que vi a assinatura de um convênio ter descerramento de placa”, disse Cláudio Santos. Os demais juízes, porém, acompanharam o entendimento de Fábio Hollanda.O principal argumento utilizado pelos demais magistrados foi levantado pelo juiz Magnus Delgado. De acordo com ele, o TSE tem uma recente jurisprudência – de 11 de setembro deste ano – que determina a necessidade de caracterização de desproporcionalidade no pleito para que a conduta vedada possa ser caracterizada. No entendimento de Delgado, e que foi acompanhado pelos demais juizes da Corte, o evento da Petrobras não gerou desproporcionalidade ao pleito e, assim, o registro de Fafá deveria ser deferido.Com a decisão, a prefeita Fafá Rosado poderá disputar a reeleição. O Ministério Público e os advogados de defesa, porém, podem recorrer da decisão ao TSE.