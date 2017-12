Jean Lopes fica em terceiro no concurso Leica-Fotografe

Jean Lopes Foto de Jean Lopes, premiada no concurso Leica-Fotografe, fará parte do documentário "Bravos".

Esta já é a terceira vez seguida que Lopes é premiado no concurso. Em 2006, o fotógrafo foi o vencedor na categoria Cor e, no ano passado, conquistou o prêmio máximo na categoria Ensaio com o conjunto intitulado “Pau de Sebo”.A fotografia premiada na edição deste ano se encaixa na categoria Preto e Branco e faz parte dos estudos preliminares para o documentário fotográfico “Bravos”, que Jean Lopes vem produzindo desde o final do ano passado, sobre o ciclo produtivo do cera de Carnaúba no Vale do Açu.“Quase inscrevi o conjunto do estudo preliminar do documentário na categoria ensaio. No final, foi até bom não ter feito isso, porque dessa forma os trabalhos permanecem inéditos”, analisa Jean Lopes.Após a premiação do concurso da Leica, em Paraty, Rio de Janeiro, Jean participou do congresso fotográfico Paraty em Foco. Na ocasião, o fotógrafo aproveitou para fazer contatos que ajudem a viabilizar a produção do seu documentário.“Esse é um trabalho a longo prazo. Preciso de pelo menos três anos para poder realizar esse trabalho com a profundidade necessária”, afirma Jean Lopes.