PP, PMN e PTB divulgam lista de candidatos a vereador

Mais três partidos que vão disputar uma vaga na Câmara Municipal da capital do estado divulgaram os nomes dos seus candidatos. O PP, PMN e PTB, integrantes da coligação “Natal Melhor III”, terão, juntos, 31 candidatos a vereador.Pelo Partido Progressista (PP) vinte e dois candidatos vão concorrer ás eleições proporcionais: Albert Dickson, Antônio Quirino, Aroldo Alves, Carlos Antônio, Dilvan França, Francisco das Chagas, Francisco Hidelfonso, João Maria, Joel Rodrigues, José Humberto, José Marcos, Leôncio Queiroz, Marcos Freire, Naelson Miranda, Nilo Caldas, Paulo Renato, Robson Xavier, Rui Barbosa, Thiago Cavalcanti, Ubaldo, Ivan Barbosa e Maria Nina.Os candidatos do Partido da Mobilização Nacional (PMN) são quatro: Zadoc Cavalcante, Walker Araújo, Jardel da Silva e Maria Helena.As opções do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) são cinco: José Germano, Damião Bezerra, Anderson Leão, João Ricardo e Francisco Campina.Nesta sexta-feira (3), o PV, o DEM e o PR, da coligação “Natal Melhor II”, já haviam divulgado a relação com os 42 nomes dos seus candidatos ao legislativo.*Informações assessoria PV/RN