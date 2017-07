"Alexandre carroceiro" confessa um dos crimes Acusado de homicídios e assaltos, ele contou ao delegado Natanion de Freitas matou Jéferson de Oliveira, o “Paulista”.

Após ser preso em Pernambuco, Alexandre Fausto de Araújo, o “Alexandre Carroceiro", 28, confessou, em depoimento ao delegado Natanion de Freitas, ter matado um homem, mas negou ter participado de um latrocínio e do assassinato do bombeiro Francisco Pereira de Morais Junior, no Planalto.



De acordo com Natanion de Freitas, o homicídio que Alexandre confessou ter cometido foi contra um homem conhecido como Jéferson de Oliveira, conhecido como “Paulista”, com quem ele tinha uma rixa. O outro crime atribuído ao carroceiro são do estudante José Amaral, no dia 11 de novembro, vítima de um assalto seguido de assassinato, na estação de trem do Pitimbu.



Em relação a esse crime, o acusado informou estava com um adolescente na hora do assalto, mas não efetuou o disparo que atingiu a cabeça da vítima. O outro homicídio a qual Alexandre é investigado aconteceu no dia 16 de novembro do ano passado.



O delegado explicou que, apesar de negar ter matado o bombeiro, um adolescente teria informado à polícia que os dois cometeram o crime. O acusado ficará detido no 11º Distrito Policial, na Cidade Satélite.



*Com informações da Degepol