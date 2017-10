Pesquisa aponta prefeito de Vera Cruz com 61%

Pesquisa realizada pelo Instituto Agorasei em Vera Cruz, no dia 30 de agosto passado, aponta o atual prefeito Marcos Cabral (PSB) liderando a corrida sucessória naquele município.Na pergunta estimulada, que mediu a intenção de voto para prefeito, Marcos Cabral foi escolhido por 61% dos entrevistados. O adversário dele, Doutor Tavares (PHS), obteve 21%. Aqueles que responderam votar nulo ou em branco somam 2%. Os indecisos são 16% do total das pessoas ouvidas.

Aprovação da administração municipal

O Agorasei também mediu a avaliação do governo municipal. Segundo o instituto, 27% dos entrevistados declararam como ótima a administração de Marcos Cabral. 41% disseram que ela é boa. A soma do ótimo com o bom resulta na aprovação de 68% da população pesquisada.Aqueles que avaliaram a administração como regular foram 19%. Os que declaram como ruim somaram 4% e os que disseram que ela é péssima totalizaram 5%. Os entrevistados que disseram estar indecisos são 4%.

Sobre a pesquisa

A pesquisa foi realizada no dia 30 de agosto deste ano e ouviu 456 pessoas nas zonas urbana e rural do município de Vera Cruz. O intervalo de confiança é estimado em 95% e a margem de erro é de 4,4 pontos percentuais.O levantamento foi solicitado pela coligação “Unidos Por Vera Cruz” e tem o registro na 44ª Zona Eleitoral de Monte Alegre, com o número 1295/2008.