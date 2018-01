Sem Clodoaldo, atletas da Sadef retornam a Natal

Artur Dantas

Questionada sobre o desempenho do Brasil nos jogos, a nadadora Edênia Garcia foi enfática ao dizer que o Brasil, assim como o RN conseguiu resultados importantes no atletismo, na natação e no halterofilismo.A atleta afirmou que não houve por parte da delegação um abalo em decorrência da reclassificação de Clodoaldo Silva da classe S4 para a S5. O pensamento é o mesmo para Rildene Fonseca. A atleta disse que apesar da situação, o grupo procurou ajudar o colega sem perder o foco na competição.Mas nem tudo é motivo de lamentação entre os esportistas. Edênia Garcia garantiu o bronze na final dos 50m livres, prova que não é favorita. “Eu sempre falo a mesma coisa: a prova dos 50m não é a minha especialidade”, disse. A nadadora fez referência ao feito de conquistar a medalha nadando de costas, enquanto as nadadoras restantes desempenhavam nado livre.Outra participação nas piscinas foi do atleta potiguar Danielson Pontes. O nadador participou pela primeira vez da uma paraolimpíada chegando a final dos 100m peito. “Foi o auge da minha carreira e um grande prestígio poder participar dos jogos. Enquanto alguns colegas ficaram satisfeitos com a medalha, a minha satisfação foi em ter participado de uma final na minha primeira olimpíada”, declarou.