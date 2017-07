Chega de empate! Marília e ABC buscam a vitória Equipes se enfrentam neste sábado pela décima sétima rodada da série B e são as que mais empataram na competição.

Buscando se recuperar na série B, o ABC enfrenta o Marília neste sábado (9) às 20h30, no estádio Bento de Abreu. Ocupando a 13ª colocação com 20 pontos, o alvinegro vem de uma derrota dentro de casa para o Santo André.



Por sua vez, o Marília não está tão bem ocupando 16ª posição com 17 pontos. O MAC vem de duas derrotas e quer a reabilitação jogando dentro de casa com apoio de sua torcida. Um ponto que chama atenção nas duas equipes é que elas são as que mais empataram na série B. Cada uma empatou oito jogos.



O alvinegro tem problemas para o jogo O zagueiro Ben-Hur e o meio-campo Márcio Hahn receberam terceiro cartão amarelo contra o Santo André e cumprem suspensão automática. Além disso, o zagueiro Márcio Santos foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD)e terá que cumprir dois jogos de suspensão.



Por outro lado, o técnico Ferdinando Teixeira tem o retorno dos atacantes Alexandre e Ronaldo Capixaba e do ala-direita Bosco, que cumpriu suspensão.



Pelos lados do MAC, o técnico Jorge Raulli não terá o lateral-esquerdo João Victor (contundido) e o atacante Marcinho, que está suspenso. Mas terá o retorno do volante Rafael Fefo e do atacante Tiago Rodrigues.



O portal Nominuto.com transmite, em tempo real, o jogo entre Marília e ABC a partir das 20h30.