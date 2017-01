Série C: Santa Cruz empata fora; Potiguar perde em casa Jogos foram válidos pela segunda rodada da competição.

Os representantes do Rio Grande do Norte foram a campo nesta quarta-feira (9) pela segunda rodada da série C, mas não conseguiram vencer seus compromissos.



Em Campina Grande, o Santa Cruz empatou por 2 a 2 com o Treze depois de começar perdendo o jogo. Hugo Henrique fez os gols da equipe paraibana enquanto Pantera e Paulinho fizeram os gols do Santa, no Amigão.



No outro jogo deste grupo, o Icasa empatou com o Salgueiro por 1 a 1. Marciano para o Icasa e Marcelo Fumaça de pênalti para o time pernambucano.



Já o Potiguar não aproveitou a chance de jogar em casa, no Nogueirão, e perdeu para o Campinense por 2 a 1.



Em Mossoró, o Potiguar perdeu para o Campinense por 2x1. Vanderlei e Paulinho Macaíba fizeram os gols dos paraibanos enquantom Paulo Rangel descontou para o time mossoroense.