Fátima diz que desenvolvimento social será tema em todas as áreas

Gustavo César Silva Medeiros, estudante e tradutor (internauta) - Muitas grandes cidades brasileiras (Rio, São Paulo, Recife...) colhem hoje os amargos frutos de décadas de gestão administrativa irresponsável e, sobretudo, da falta de visão a longo prazo : violência, miséria, engarrafamentos, poluição, degradação do meio ambiente... Que projeto de desenvolvimento que o Sr.(Sra.) e o seu partido tem para a cidade de Natal, não apenas de imediato, mas também para os próximos 10, 15 ou 20 anos? E, seguindo a lógica da nossa questão, quais ações do atual governo merecem continuidade e quais não merecem?

Fátima Bezerra -

O desenvolvimento social será tema constante em todas as áreas de nossa administração. Quando falamos em transporte público, em saúde, em educação e em segurança pública, também falamos em desenvolvimento social. Temos que compatibilizar um plano geral para tratar desse assunto. Quando falamos no aeroporto de São Gonçalo, falamos em desenvolvimento social. O mesmo acontece com os investimentos no porto e nas ações de saúde, por exemplo.