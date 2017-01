PM divulga nota de esclarecimento para episódio envolvendo militares e policiais civis Em determinado trecho, a nota diz que "(...) a Polícia Militar jamais teve a intenção de atrapalhar qualquer operação realizada pelas instituições policias que atuam no Estado (...)".

O comando geral da Polícia Militar, por meio da assessoria de imprensa da Secretaria Estadual da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), divulgou nota de esclarecimento para o episódio onde PMs abordaram policiais civis, que estavam em uma inevstigação na quinta-feira (3).



Em determinado trecho, a nota diz que "(...) a Polícia Militar jamais teve a intenção de atrapalhar qualquer operação realizada pelas instituições policias que atuam no Estado (...)". Abaixo a íntegra do documento.



"NOTA DE ESCLARECIMENTO



No dia 03 do corrente mês, por volta das 22 horas, na Zona Norte de Natal policiais militares foram chamados através do 190 para atender uma ocorrência onde homens armados teriam invadido uma residência e feito pessoas de reféns. O efetivo de policiais militares ao comando de um Oficial PM realizou a abordagem adotando todas as medidas de segurança.



Encontraram dentro da residência um homem algemado ao lado de uma mulher com uma criança e três homens que diziam serem policiais civis, mas que não tinham coletes de identificação de Polícia, nem estavam usado viatura caracterizada com logomarca institucional.



O Centro Integrado de Operações de Segurança Pública – CIOSP, órgão subordinado a Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social - SESED que coordena todas as atividades no município de Natal e o Delegado de Plantão não tinham conhecimento de nenhuma operação, diligência ou cumprimento de Mandado Judicial.



Todas as pessoas envolvidas foram conduzidas a Delegacia de Plantão Zona Norte para esclarecimento dos fatos.



A Polícia Militar jamais teve a intenção de atrapalhar qualquer operação realizada pelas instituições policias que atuam no Estado, pois nosso trabalho obedece a critérios de planejamento e execução, com conhecimento prévio dos escalões superiores.



Marcondes Rodrigues Pinheiro – cel. PM

Comandante Geral da Polícia Militar do RN"