Procon alerta como pagar contas com boleto atrasado

Divulgação Sede do Procon/RN, na Ribeira

Ao fechar um contrato com um fornecedor, qualquer cliente é questionado quanto à data que ele considera melhor para pagar aquela conta. Pois bem, partindo disso, o consumidor precisa ter consciência de que deve cumprir os seus compromissos financeiros.“Caso o boleto ou cupom não chegue em casa, o consumidor deve procurar a empresa, que por sua vez, deverá facilitar aquele pagamento” – frisa George Madruga.Há várias maneiras disto ser feito: o credor deve disponibilizar o número de um telefone, o código de barra, ou enviar uma segunda via da fatura por fax, por exemplo.O coordenador-geral do Procon/RN admite que é um transtorno para o cidadão, mas é preciso quitar suas dívidas. “Se por acaso ele procurar o credor e não encontrar uma maneira de pagar, então o consumidor deve ativar o Procon” – explica.De acordo com George Madruga, o primeiro lugar nos processos que transitam no órgão pertence ao setor financeiro. Os grandes prazos para pagamento têm feito as pessoas se endividarem mais.Madruga dá uma dica aos consumidores – “Sempre que receber um serviço que não solicitou, ao ligar para lá peça o número do protocolo e anote. Assim estará protegido”.O Procon Estadual fica no bairro da Ribeira, em Natal. O telefone para contato é o 3232-6770.