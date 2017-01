TCE rejeita despesa na Ceasa e determina a devolução de R$ 59,9 mil

A Segunda Câmara, do Tribunal de Contas do Estado julgou na terça-feira (8), na sessão plenária, processo da Central de Abastecimento do Rio Grande do Norte, referente ao bimestre: 04/2005, e condenou o ex-presidente João Alves de Carvalho Bastos a restituir ao erário o valor de R$ 59.972,39.O principal motivo foi à ausência de prestação de contas das despesas, obrigando o Tribunal a glosar “a despesa pública que não se submeteu à fiscalização desse corte” e determinando o ressarcimento aos cofres do Estado.O ex-gestor ainda será multado em 50% do débito pela omissão de prestar contas do recurso público.As contas de João Bastos ainda serão analisadas pelo Ministério Público Estadual para apuração da possível existência de improbidade administrativa. João Alves tem prazo de 20 dias para apresentar defesa.Diante do fato, o conselheiro relator Getúlio Alves da Nóbrega, determinou que o interessado seja citado e concedeu um prazo de 20 dias para o ex-gestor apresente defesa.

* Fonte: TCE/RN.