FNF e clubes começam a definir o Estadual 2009 Competição será disputada por doze equipes divididas em dois grupos, o da capital e do interior. Na próxima terça-feira (23), outra reunião será realizada para finalizar o regulamento da competição.

Representantes de clubes do Rio Grande do Norte estiveram na sede da Federação Norte Rio-Grandense de Futebol (FNF) para discutir aspectos pertinentes ao regulamento do Campeonato Estadual 2009.



Ficou definido que a competição será disputada por doze equipes divididas em dois grupos, o da capital e do interior. Prosseguindo, a competição terá dois turnos com quatro fases: classificatória, quartas-de-final, semi-finais e finais. Detalhe: o que foi discutido na reunião não foi lavrado em ata.



Proposto pela FNF, o sistema de pontos corridos não foi aceito pelos clubes. Ainda aguardando decisão do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD), Potiguar de Parnamirim e

São Gonçalo não participaram da reunião, pois ainda vão saber qual dos dois permanece na primeira divisão. Além deles, o Corinthians de Caicó não teve representante na reunião.



O presidente da FNF, José Vanildo, disse que “depois desse encontro agora é adequar aspectos técnicos jurídicos para evitar o que aconteceu no campeonato deste ano”. Vanildo vê como um “avanço grande” já ser definida algumas coisas para a competição do próximo ano.



De acordo com o presidente FNF, os representantes dos clubes e da Federação voltam a se reunir na terça-feira (23) para definir o restante do regulamento e “pôr tudo no papel”. "Estou contente pela participação e interação daqueles que vieram para a reunião", comentou Vanildo.