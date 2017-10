TRE já contabiliza 1000 denúncias por telefone

Em três meses de funcionamento o Disque-denúncia do Tribunal Regional Eleitoral registrou mil denúncias. De acordo com a chefe do cartório eleitoral da 69ª Zona Eleitoral de Natal, Kátia Costa já foram abertos mais de 250 processos, a partir dessas ligações.Grande parte das ligações trata de orientações e solicitação de informações sobre procedimentos referentes as regras eleitorais.“Apesar de toda prevenção e orientação, ainda encontramos violação à lei”, observa Kátia Costa. Predominam, atualmente, maior volume de denúncias sobre carros de som que fazem propaganda sonora acima do limite de 85 decibéis.O serviço funciona de domingo a domingo das 9h às 19h. O telefone para denúncias é o 4006-5870.* Com iinformações da Assessoria/TRE