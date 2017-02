Pilotos do RN querem o pódio no Campeonato Brasileiro de Kart Victor Uchôa, Thiago Vasconcelos e Johilton Filho aceleram no Kartódromo Júlio Ventura, em Eusébio, no Ceará.

Começou em Eusébio, no Ceará, a 43ª edição do Campeonato Brasileiro de Kart. O Kartódromo Júlio Ventura está recebendo pilotos de todo o país para a acirrada disputa nacional. O Rio Grande do Norte tem três representantes na competição, que estão acelerando abaixo do calor de mais de 30 graus da cidade cearense: Victor Uchôa, da categoria mirim, Thiago Vasconcelos, da Júnior Menor e Johilton Filho, da Júnior.



No primeiro dia de treinos, realizado na terça-feira (8), o destaque foi para Victor Uchôa. Ele conquistou a primeira posição dentre os 21 pilotos que estavam na pista. O tempo do jovem potiguar foi de 56s 450. "Foi um grande resultado que nos dá esperanças de uma boa colocação final", declarou o pai do piloto, o empresário Gláucio Uchôa.



Para ele, a conquista de hoje atesta o excelente nível técnico de Victor, já elogiado por ídolos do automobilismo como o piloto Nelson Piquet. Até a realização das baterias, Victor ficará focado na prova para que todo o trabalho feito ao longo desse ano seja refletido na hora da bandeirada final.



Na categoria Júnior Menor, o representante do RN é Thiago Vasconcelos. O piloto ainda não alcançou as primeiras colocações nos treinos livres, mas trabalha para que tudo dê certo durante as baterias decisivas da prova, na qual competirá com outros 19 kartistas.



Johilton Filho, conhecido nome do kartismo potiguar, foi o 3º colocado nesta quarta-feira. O atleta da categoria Júnior vem mantendo os bons resultados nos treinos livres e acredita que pode coroar sua participação no Campeonato Brasileiro no lugar mais alto do pódio.O potiguar, que atualmente mora em São Paulo, acelera na pista para superar o quarto lugar conquistado na prova de 2007.



"Para o kartismo no RN, não há nada melhor do que ter pilotos bem colocados em uma competição com o nível técnico do Brasileiro. Lá estão as melhores equipes, os atletas de ponta e as principais marcas associadas ao automobilismo", explica o presidente da Federação de Automobilismo, Franklin Pereira.



Ele acredita que os pilotos mostrarão o potencial potiguar e acrescenta que a FPA vem desenvolvendo um trabalho para elevar a categoria Kart no RN.



Competição

O 43º Campeonato Brasileiro de Kart ocorre com a participação de mais de 120 pilotos, divididos nas categorias Mirim, Cadete, Júnior Menor, Júnior, Novatos e Sudam. Ao contrário da maioria das competições, o campeonato é realizado ao longo de uma semana inteira e tem quatro baterias. Os grandes campeões serão definidos no sábado (12).



Fonte: Assessoria de imprensa Victor Uchôa