Dunga convoca seleção e faz mudanças

O técnico Dunga convocou nesta quinta-feira 22 jogadores para as partidas do Brasil com Venezuela e Colômbia, pelas eliminatórias, com surpresas: o meia-atacante Mancini (ex-lateral-direito no Atlético-MG) é a novidade na lista, que conta com a volta de Kaká e Alexandre Pato e não tem Ronaldinho Gaúcho.A seleção enfrenta a Venezuela, em San Cristóbal, no dia 12 de outubro, e três dias depois pegará a Colômbia, no Maracanã, em jogo que marcará a abertura do returno das eliminatórias sul-americanas.Ronaldinho, que retornou à seleção para a disputa das Olimpíadas, havia sido chamado para os confrontos com Chile e Bolívia. Porém, jogou mal e ainda foi barrado no Milan quando chegou à Itália.Kaká, que estava machucado e desfalcou o time de Dunga nas duas últimas rodadas, volta à equipe, assim como Alexandre Pato, que ficou fora da convocação após os Jogos de Pequim.Robinho, Jô e Elano, do Manchester City, seguem na seleção. O Roma também deu três jogadores a Dunga (Doni, Juan e Julio Baptista), assim como o Inter de Milão (Julio César, Mancini e Maicon).Apenas três atletas convocados atuam no Brasil: os laterais-esquerdos Juan Maldonado (Flamengo) e Kleber (Santos) e o zagueiro Thiago Silva (Fluminense).O zagueiro Luisão (Benfica) e o meia Diego (Werder Bremen), suspensos por cartão amarelo, ficaram fora da lista. Com 13 pontos, a seleção está na vice-liderança das eliminatórias, atrás do Paraguai (17). A Colômbia é a sexta, com 10, e a Venezuela tem sete, em oitavo.

Confira os 22 convocados:

Goleiros

Julio César (Inter de Milão)Doni (Roma)

Laterais

Maicon (Inter de Milão)Daniel Alves (Barcelona)Juan Maldonado (Flamengo)Kleber (Santos)

Zagueiros

Lúcio (Bayern de Munique)Alex (Chelsea)Juan (Roma)Thiago Silva (Fluminense)

Meio-campistas

Lucas (Liverpool)Gilberto Silva (Panathinaikos)Anderson (Manchester United)Kaká (Milan)Elano (Manchester City)Josué (Wolfsburg)Julio Baptista (Roma)Mancini (Inter de Milão)

Atacantes

Robinho (Manchester City)Jô (Manchester City)Luis Fabiano (Sevilla)Alexandre Pato (Milan)

Fonte: Globo Esporte