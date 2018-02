Sandro Pimentel vota com sensação de dever cumprido

Sandro Pimentel Sandro declara que conseguiu passar seu projeto ao eleitorado natalense.

O candidato do PSOL à Prefeitura de Natal, Sandro Pimentel, votou por volta das 8h, na manhã deste domingo (5), e declarou: “estou com a sensação de dever cumprido. Mostrei minhas propostas para a população da capital de uma maneira ética e clara. Agora, cabe ao povo escolher”.Sandro Pimentel esteve presente em sua seção eleitoral, na escola Palmeira de Souza, no conjunto Santa Catarina, no bairro Potengi, zona Norte de Natal. Em relação a um possível segundo turno, o candidato do Psol declarou que manterá uma isenção.“Não é coerente da nossa parte passar a campanha inteira com um projeto político, criticando a postura de certos candidatos, os acordões e três dias depois está se unindo a eles. Portanto, caso haja segundo turno, vamos manter a isenção”, declarou Sandro Pimentel.