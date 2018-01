21 cidades participam da Liquida Interior 2008 Em seu terceiro ano, campanha começa dia 24 deste mês e se estende até 4 de outubro.

Após o sucesso das campanhas Liquida Natal e Mossoró, agora é a vez das cidades do interior receberem a maior promoção do varejo do Rio Grande do Norte. A Liquida Interior começa na próxima quarta-feira (24) e se estende até o dia 4 de outubro (sábado) com descontos em vários setores das principais cidades do estado. Em seu terceiro ano, a Liquida Interior veio para superar o sucesso das outras edições e movimentar ainda mais o comércio do interior do RN.



O Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL/RN), Marcelo Rosado, lembra que essa é a melhor hora para o consumidor aproveitar e pesquisar os preços mais baixos para adquirir seus produtos. “Essa é uma promoção que permite a interação de clientes, vendedores, lojistas e fornecedores, e todos saem ganhando com isso. Quando defendemos e apoiamos iniciativas como esta é para aquecer as vendas e fortalecer o comércio do nosso estado”, destaca Marcelo.



A expectativa da FCDL para a Liquida Interior 2008 é que sejam distribuídos cerca de 1milhão e 300 mil cupons, o que representa aproximadamente, 35 milhões de reais em vendas entre as lojas participantes somente no período da promoção, representando uma melhoria na arrecadação do estado e dos municípios.



A adesão para a Liquida Interior 2008 está consolidada, com quase 1.000 empresas e prestadores de serviços participando da promoção. As cidades que estão participando da Liquida são: Ceará-Mirim, Macaíba, Parnamirim, São José do Mipibu, João Câmara, Goianinha, Canguaretama, Nova Cruz, Santa Cruz, Assu, Macau, Alto do Rodrigues, Areia Branca, Baraúnas, Angicos, Caicó, Currais Novos, Acari, Parelhas, Jucurutu, Pau dos Ferros, Patu, Umarizal, Caraúbas e Apodi.



Além dos descontos oferecidos, este ano a premiação para os consumidores será maior. Os clientes serão premiados com 10 motos e 10 caminhões de prêmios, distribuídos entre as regiões, e os vendedores concorrem a 20 cheques no valor de R$300,00. A novidade esse ano será o sorteio de mais 5 motos entre as CDLs participantes da promoção. A cada R$ 25,00 em compras nas lojas participantes, o consumidor receberá um cupom que dará direito a concorrer aos prêmios.



Para participar do evento, os lojistas adquirem na CDL de sua cidade um kit promocional, com todo o material de divulgação da campanha - bandeirolas, cartazes, folders, adesivos, etiquetas de preço e os cupons. A promoção é aberta a todos os lojistas, associados ou não à entidade.



A Liquida Interior 2008 é uma realização da FCDL/RN em parceria com a Start Consultoria e conta com o apoio do Governo do Estado, através da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e da JUCERN, Banco do Brasil e SEBRAE.



Fonte: Assessoria de imprensa FCDL